Наталья Тимофеева журналист После поездки в Березники Дмитрий Махонин поручил реконструировать аварийный участок трассы у Добрянки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 марта, на заседании постоянно действующей рабочей группы Заксобрания по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью, министр транспорта Николай Уханов сообщил, что в краевой перечень дорожных объектов войдёт реконструкция участка трассы Пермь — Березники в Добрянском городском округе.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Губернатор Дмитрий Махонин по итогам поездки в Березники поручил провести корректировку старого проекта. Думаем, что в начале 2021 года мы уже получим откорректированный проект, после чего можно будет приступать к реализации. Вообще, эта трасса достаточно аварийная. Только с начала года там было четыре ДТП со смертельным исходом.