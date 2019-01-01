Дмитрий Енцов журналист По уровню цифровизации Пермь вошла в ТОП-6 городов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства РФ совместно с МГУ им. Ломоносова опубликовало рейтинг «IQ городов». Фактически исследование определяет уровень цифровизации в городах России.

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей.

При подсчете определялся базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Индекс для каждого города равен сумме по десяти показателям (субиндексам). При нормировании мы применили шкалу от 1 до 12.

Все города были разбиты на четыре группы: крупнейшие (1 млн чел. и более), крупные (250 тыс. — 1 млн чел.), большие (100—250 тыс. чел.) и административные центры (менее 100 тыс. чел.). Пермь попала в первую категорию и заняла там шестое место (среди 15 городов) с показателем 39,77.

Лидером стала Москва (81,19), на втором месте — Казань (52,58). Далее следуют Санкт-Петербург (50,37), Нижний Новгород (46,50), Уфа (42,05). Аутсайдером среди крупнейших городов оказался Екатеринбург (17,35).

Среди крупных городов лидером стали Химки (66,32), аутсайдером — Астрахань (16,22).

Среди больших городов лидером стал Реутов (71,35), аутсайдером — Майкоп (10,50). В этой категории есть Березники, занявшие 49 место (из 93 городов) с показателем 29,42.

Среди административных центров лучшие показатели у Дубны (72,48), худшие — у Нарьян-Мара (7,0). В этой категории (всего в ней 20 городов) есть прикамские города Чайковский (26,42) и Соликамск (23,53). Они заняли, соответственно, 12 и 14 места.