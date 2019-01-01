В Пермском крае начал работу второй мусоросортировочный комплекс Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начал работу второй мусоросортировочный комплекс. Здесь проводится сортировка четырёх фракций: стекло, пластик, бумага и полиэтилен. Отсортированные отходы отправляют на вторичную переработку.

Проектная мощность комплекса — 25 тыс. т отходов в год. Сейчас в процессе сортировки из общей массы отходов отсеивается порядка 10% полезных фракций. В течение 2020 года планируется выйти на показатель 30%.

Это второй сортировочный комплекс в Пермском крае, первый работает в Краснокамске. Также готовится к запуску комплекс сортировки в Лобаново.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальёва, сортировка позволит продлить срок службы полигона как минимум на три года. Сейчас полигон в Березниках заполнен более чем на 70% и должен завершить работу к 2028 году.

В связи с этим краевым властям поручено определить площадку для нового полигона и рассмотреть возможность размещения в северной агломерации комплекса по переработке и сортировке отходов.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Развитие мусоросортировки — одно из приоритетных направлений экологической реформы. С учётом того, что многие полигоны в регионе частично выработали свой ресурс, сортировка отходов позволит решить вопросы их дальнейшей эксплуатации.

Также Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос производства оборудования для сортировки отходов на пермских предприятиях.

По словам главы Березниковского городского округа Сергея Дьякова, в городе есть предприятия, которые готовы производить такое оборудование.

Напомним, на территории Пермского края до 2024 года планируется построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.