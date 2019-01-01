В Пермь пришло похолодание Поделиться Поделиться Твитнуть

С вечера 4 марта температура в Перми резко понизилась до -11 градусов. В связи с этим коммунальным службам поставлена задача сконцентрироваться на тотальной обработке тротуаров, чтобы не допустить образования гололёда.

Холодный фронт 5 марта принесёт снегопады, усиление ветра до 9 м/с, метели. Температура воздуха днём повысится до +1 градуса, а к вечеру 5 марта понизится до -3 градусов. Ночь пятницы будет ещё холоднее. В выходные Пермь ждёт потепление.

Переходы через ноль могут вызвать образование наледи на тротуарах.