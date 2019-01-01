В марте в Прикамье начнётся выдача сельской ипотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство сельского хозяйства РФ приступило к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. В Прикамье выдача льготной ипотеки для покупки жилья в сельской территории начнётся в марте 2020 года. Первым в регионе приступит к выдаче льготной сельской ипотеки АО «Россельхозбанк». Соответствующее соглашение с Минсельхозом России банк подписал 3 марта.

В Пермском крае на получение сельской ипотеки подано уже 445 заявок на общую сумму 876 млн руб.

Льготная сельская ипотека выдаётся по ставке не выше 3% на срок не более 25 лет, сумма — 3 млн руб., на цели:

— покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи/ договору долевого участия;

— строительство или завершение строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности;

— покупка дома с землёй по договору купли-продажи/ покупка земельного участка и строительство на нём жилого дома.