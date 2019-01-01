Дмитрий Енцов журналист Аналитики предсказывают рост построенного жилья в Перми по итогам 2020 года почти на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитическое агентство «КД-Консалтинг» опубликовало предварительный прогноз по вводу многоквартирного жилья в Перми в 2020 году. По мнению специалистов, по итогам года, в краевой столице может быть сдано более 500 тыс. кв. м многоквартирного жилья, а именно — 511 тыс. кв. м.

Таким образом, в Пермь может практически достигнуть показателя 2016 года, когда было введено 518 тыс. кв. м, но не сможет обогнать рекордный для себя 2015 год, когда было сдано 522 тыс. кв. м. Напомним, по данным департамента градостроительства и архитектуры, по итогам 2019 года, в Перми введено 420,6 тыс. кв. м, что стало худшим показателем за последние пять лет.

По мнению аналитиков, в этом году планируются к сдаче 46 домов. Большинство из них — в Свердловском районе (16). Девять домов — в Дзержинском районе, восемь — в Мотовилихинском, семь — в Индустриальном, по два — в Ленинском, Кировском и Орджоникидзевском.

Лидер по объёму ввода жилья, по мнению, аналитиков, не изменится — им останется ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» благодаря активной застройке ЖК «Арсенал». При этом компания планирует сдать шесть домов (в 2019 году она стала лидером с четырьмя домами). Но на вторую позицию может переместиться ГК «Кортрос», так как планирует к сдаче три дома ЖК «Гулливер» (по итогам 2019 года, на второй позиции была ГК «ПМД»). Также появление в ТОП-5 ожидается от ООО «Орсо Групп» (ранее компания ни разу не входила в ТОП).

Основная масса сданных домов ожидается в конце года. На четвёртый квартал намечена сдача —230 тыс. кв. м.

Алексей Скоробогач, директор ООО «АЦ КД-консалтинг»:

— Это одна из закономерностей рынка нового строительства. Именно последние три месяца решают, сколько по итогу года будет сдано и кто окажется лидером. Одни компании не успевают получить разрешение на ввод своего объекта, а кто-то, наоборот, сдаёт с опережением.