Руководителем «МегаФона» по развитию корпоративного бизнеса в Пермском крае назначена Татьяна Веселкова Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководителем по развитию корпоративного бизнеса в Пермском крае назначена Татьяна Веселкова. Ключевая задача нового топ-менеджера — сфокусироваться на укреплении коммерческой стратегии «МегаФон»а в Прикамье, помочь региональному бизнесу и государственным заказчикам внедрять цифровые решения для повышения эффективности работы.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Перми:

— Каждый год «МегаФон» создаёт все новые услуги для бизнеса за рамками традиционного телекома. Поэтому, когда компаниям необходимо организовать IT-инфраструктуру, усилить кибербезопасность, проконтролировать логистику онлайн или провести геоаналитику — они обращаются к нам. В Пермском крае уже тысячи предприятий являются корпоративными клиентами «МегаФона». Уверен, что под руководством Татьяны мы укрепим свои позиции на бизнес-рынке и еще больше организаций региона для эффективного развития бизнеса выберут «МегаФон».

По данным аналитиков компании, главный тренд на корпоративном рынке в Пермском крае — масштабное развитие цифровых проектов на базе IoT/M2M-решений. Среднемесячный рост подключений к M2M-сервисам в сети МегаФона превысил 20%. С начала 2020 года, согласно анализу предпочтений, бизнес Пермского края стал в два раза чаще использовать в работе облачную MDM-услугу оператора (Mobile Device Management) для защиты корпоративных данных на мобильных устройствах сотрудников.

В числе абсолютных бестселлеров в Пермском регионе также «горячие» линии 8-800.

Татьяна Веселкова, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Перми:

— Моя задача — сосредоточить внимание бизнес-сообщества на цифровых продуктах «МегаФона» и обеспечить клиентам лучший сервис. Наши телеком-решения уже помогают тысячам компаний региона автоматизировать бизнес-процессы, наладить удалённый контроль за оборудованием и главное — оптимизировать основные расходы предприятий. Мне интересно применить свои знания и опыт для развития телеком-рынка в регионе.

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