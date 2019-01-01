«Арт-Пермь» пройдёт на «Пермской ярмарке» 6—15 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы нынешнего салона вдохновились словом «расцвет» в его многозначности. Свои размышления на эту тему представят 247 участников из 30 городов России, Италии и Испании.

Центральным проектом «Арт-Перми — 2020» (0+, на отдельных стендах — дополнительные ограничения) станет выставка графических работ основоположника абстракционизма Василия Кандинского из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также литографии разных периодов. Одну из самых известных работ Кандинского резиденты салона превратят в сад. Ландшафтную инсталляцию «Всё начинается с точки» по мотивам картины «Жёлтое-красное-синее» возведут ландшафтные дизайнеры — участники фестиваля «Сады над Камой».

Важнейшим культурным событием «Арт-Перми — 2020» станет презентация некоммерческого культурного фонда и художественной галереи «Пермский период» за две недели до официального открытия галереи на ул. Пермской, 17.

В рамках работы салона получит продолжение проект ПРОО «Камва» и кванториума «Фотоника» «Живые картины». Благодаря современным технологиям и стараниям пермских школьников 12—17 лет картины пермских художников «оживут» и превратятся в динамические медиаклипы.

Молодые художники Прикамья объединятся под лозунгом «Цвет зелёный» и представят на арт-салоне большую серию пейзажных работ. Центр городской культуры также приглашает ознакомиться со стендом, посвящённым липовой аллее Компроса.

Впервые на выставке появится экспозиция мастеров Академической дачи им. И. Е. Репина. Работы, созданные на территории старейшей творческой базы Союза художников России, представят 20 художников: Максим Титов, Юрий и Михаил Кугачи, Ольга Светличная, Никита Федосов и другие.

Международное арт-сообщество представляют итальянец Мелькиорре Наполитано с работами из циклов «Вулкания» и «Корни» и художница Ксения Беляева родом из Перми, но проживающая в Испании, с коллажным проектом «Мир между мирами». На открытии «Арт-Перми — 2020» вечером 5 марта пройдёт перформанс в исполнении Ксении.