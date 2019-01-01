«Метафракс Групп» планирует привлечь Пермский НОЦ для разработки новых технологий производства Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском научно-образовательном центре «Рациональное недропользование» (НОЦ) 20 февраля прошло совещание по вопросам планирования разработки технологий для производства ПАО «Метафракс». В нём приняли участие генеральный директор ООО «Инженерно-технологический центр «Метафракс» Николай Илюхин, заместитель генерального директора ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Гордиенко, директор АНО Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин, а также представители пермских вузов — ПГНИУ и ПНИПУ.

«Метафракс» постоянно работает над повышением технологичности производства и развитием своей продуктовой линейки. При сотрудничестве с Пермским НОЦ мы рассчитываем, что кооперация вузов, технологических компаний и промышленных предприятий для создания и внедрения новых технологий в индустрию приведет к практическим результатам в виде новых проектов для развития нашего производства, — отметил Олег Гордиенко.

По итогам обсуждения принято решение приступить к совместной разработке технологий производства, которые могут быть внедрены на производственной площадке «Метафракса» в Губахе. В частности, в качестве одного из вариантов рассматривается технология производства нефтепромысловых реагентов конденсацией формальдегида и оснований, содержащих атом азота.

— Мы рассматриваем сотрудничество «Метафракс» и НОЦ сразу в двух направлениях — «Химические технологии» и «Экология и безопасность территорий». Проекты, которые мы предварительно обсудили, могут решить актуальные для компании задачи и повысить эффективность в этих направлениях. Сейчас совместно с профильными специалистами «Метафракса» мы обсуждаем более точную постановку задачи для научных коллективов, которые объединяет НОЦ, — заявил Павел Илюшин.

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета в кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

Источник - пресс-служба ПАО «Метафракс»