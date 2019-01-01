Дмитрий Енцов журналист Пермь посетит главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный тренер олимпийской сборной команды России по хоккею Олег Браташ и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг посетят Пермь, чтобы презентовать национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина», ориентированную на спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет.

Как уточнили в региональном минспорта, презентация состоится 12 марта в СК им. Сухарева. На презентации будет рассказано об основные направлениях подготовки юных хоккеистов.