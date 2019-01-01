«Пермэнергосбыт» ввёл новые квитанции и способы оплаты без комиссии Поделиться Поделиться Твитнуть

В марте 2020 года все потребители ПАО «Пермэнергосбыт» получат квитанции в новом формате. В обновлённых документах значительно изменился расчётный блок — теперь начисления и сумма к оплате будут отражены как в целом, так и отдельно по каждой из услуг.

А вот внешний облик «запечатанных» квитанций — именно так они поступают в почтовые ящики потребителей — никак не изменился. Это всё те же привычные квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт».

«На внешней стороне квитанций мы отдельно уведомляем клиентов об изменении в расчётном блоке документа, подтверждая тем самым, что это действительно наши квитанции. Тем более что изменения сугубо визуальные — к новым счетам нужно просто привыкнуть», — говорят в компании.

Подробно информацию обо всех полях новой квитанции вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

В Пермэнергосбыте предупреждают: возможно, квитанция будет содержать некорректные или не совсем понятные начисления. Например, по одной услуге может быть переплата, по другой — долг, хотя по факту, если сложить «задолженность» и «переплату», никакого долга или переплаты нет. Это связано с техническими особенностями «разноски» платежей в рамках единой квитанции при переходе на новый принцип формирования счетов. В действительности же никаких излишних начислений не производилось.

Для проведения перерасчёта, перераспределения «переплаты» на «задолженность», необходимо подать заявление в Пермэнергосбыт любым удобным способом, от отделений компании до чатов в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram или соцсети «Вконтакте» (ссылки — в правом нижнем углу этой страницы).

Скачать форму заявления можно, перейдя по ссылке: его необходимо распечатать и заполнить или же просто написать от руки, сфотографировать и отправить в мессенджеры, сообщения страницы «Вконтакте» или на электронную почту, адрес которой написан в бланке заявления.

Новый формат начислений в квитанциях, комиссия при оплате счетов ЖКХ — все эти новшества буквально подталкивают потребителя к пользованию личным кабинетом на нашем сайте. Ведь это, по сути, ваш личный офис, работающий круглосуточно и без выходных. Здесь вы можете гарантированно оплатить счета за электроэнергию без комиссии, передать показания счётчиков, обратиться к архиву квитанций, платежей, начислений по каждой услуге квитанции, задать вопрос специалистам компании через форму обратной связи, и т. п.

Кроме того, оплату счетов за электроэнергию без комиссии можно произвести в отделениях компаний. При других способах внесения платежа может взиматься дополнительная комиссия.

Источник - пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»