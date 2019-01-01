Дмитрий Енцов журналист В Перми на 600 человек увеличилось официальное число безработных Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат подвёл итоги социально-экономического состояния Перми и края. По данным статистического ведомства на конец 2019 года, в Перми официально зарегистрировано 4 тыс. безработных. Это на 15,1% больше, чем в конце 2018 года. То есть увеличение составило примерно 600 человек.

Рост официального числа безработных отмечен и в целом по краю: на 8% — с 15,1 тыс. человек до 16,5 тыс.