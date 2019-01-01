Наталья Тимофеева журналист Заявка на проектирование и строительство здания для картинной галереи принадлежит «РСК-Ренессанс» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Вчера, 2 марта, конкурсная комиссия рассмотрела поступившую заявку на разработку проектно-сметной документации и строительство здания Пермской государственной художественной галереи.

Как сообщается в протоколе рассмотрения, заявку единственного участника закупки московского ООО «РСК-Ренессанс» признали соответствующей требованиям документации. Предполагается, что с ним заключат контракт по максимальной цене контракта — 4,1 млрд руб.

Как отмечают в краевом минстрое, итоги торгов предполагается подвести 5 марта. До этого ведомство проанализирует, соотвествует ли поступившая заявка требованиям.

Отметим, что, несмотря на то что на сайте госзакупок размещено извещение об отмене якобы этого протокола по требованию ФАС России, извещение относится к другой закупке с таким же номером — на устройство освещения и видеонаблюдения по периметру какого-то склада. Никаких жалоб в ФАС на аукцион по галерее на сайте госзакупок не размещено. В минстрое назвали данный документ техническим сбоем.

Основной вид деятельности ООО «РСК-Ренессанс» — деятельность в области архитектуры. По данным Rusprofile.ru, в 2018—2019 годах компания получила 12 госконтрактов на общую сумму 1 млрд руб. Согласно этим контрактам, компания отремонтировала здания Новосибирского театра оперы и балета, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Михайловского театра (Санкт-Петербург), а также провела ремонт объектов культурного наследия «Дом книги, середина XXв» (Саратов) и «Здание бывшей городской Думы, где 2 марта 1917 г. проходило первое заседание Саратовского Совета рабочих депутатов».

С учётом того, что прежние контракты не превышали 389,4 млн руб., контракт на проектирование и строительства Пермской картинной галереи является самым дорогим контрактом, который получала эта компания.