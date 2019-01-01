Краевое минзакупок получило одну заявку на торги по строительству в Перми галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

5 марта министерство закупок Пермского края подведёт итоги торгов торги на разработку проектно-сметной документации и работ по строительству здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минзакупок.

При этом, судя по карточке торгов, на аукцион поступала одна заявка, хотя вскоре после этого был отменён протокол её рассмотрения.

Напомним, торги на строительство галереи стоимостью 4,1 млрд руб. объявлены повторно. На первую процедуру заявок не поступило.