Эпидемия гриппа в Прикамье пошла на спад Поделиться Поделиться Твитнуть

За неделю с 24 февраля по 1 марта в Пермском крае стабилизировалась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Её уровень по сравнению с предыдущей неделей снизился на 16% среди совокупного населения. Карантин в учебных заведениях позволил снизить заболеваемость среди школьников Пермского края на 17,7%, школьников Перми — на 11%.

Карантин сохраняется в образовательных учреждениях Кунгура. Он действует до 4 марта.

При этом продолжает действовать постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю о введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Среди мероприятий — ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания, приостановка образовательного процесса и посещения детьми дошкольных групп при одновременном отсутствии более 20% заболевших.