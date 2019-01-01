Жителям Горнозаводска грозит до семи лет тюрьмы за вырубку леса на 42 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей региона. Они обвиняются в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, организованной группой).

Установлено, что в 2013-2018 годах подсудимые, не имея разрешительных документов, вырубили в Горнозаводском районе более 4,8 тыс. кубометров ели, сосны, березы, пихты.

Далее подсудимые с помощью нанятых лесорубов, не подозревающих о преступных намерениях, вывезли срубленную древесину для дальнейшей реализации.

В результате преступных действий лесному фонду причинен ущерб на 41,8 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд . Уголовный кодекс РФ предусматривает за совершение указанного преступления до семи лет лишения свободы.