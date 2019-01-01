В отношении чиновников Дивьи возбуждено уголовное дело после оплаты неисполненного контракта на 58 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Добрянки Пермского края завершила проверку исполнения законодательства о контрактной системе.

Установлено, что в октябре 2018 года администрация Дивьинского сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на ремонт тротуара. В установленный срок работы не были выполнены.

Несмотря на это стороны подписали акты приёмки работ, а предприниматель получил из бюджета поселения 58 тыс. руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Расследование находится на контроле прокуратуры.