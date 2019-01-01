Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 3 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Построились. Топ-10 застройщиков Перми.

«Если я захочу избраться, я изберусь». Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников — о своём имидже и команде, политическом будущем и интригах вокруг нового главы Прикамья.

Звонок другу. Число советников врио губернатора удвоилось.

О целеполагании... или Нью-Васюки forever. Колонка доктора экономических наук, профессор кафедры «Менеджменти маркетинг» ПНИПУ Николая Бухвалова.

«Развитию женского бизнеса мешают стереотипы». Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова — о том, что думают о женском бизнесе общество и сами женщины.

Онлайн пошёл в рост. Самую высокую динамику показывают товары повседневного спроса.

Кризис не помеха. Продажи товаров класса «премиум» остаются стабильными.

Кипящий котёл инноваций. В Перми обсудили результаты и перспективы цифровизации.

Технологии перспектив и возможностей. АО «ПЗСП» запускает новую производственную линию и наращивает объёмы строительства.

«Стандартное жильё тоже может быть разным». Генеральный директор ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный — о причинах снижения объёмов строительства в Перми и о планах компании.

Право голоса. Как развивается индустрия караоке в Перми.

«Мигранты не отнимают, а создают рабочие места». Развеиваем мифы и подтверждаем факты о международной миграции с социологом Евгением Варшавером.

Всё такое родное. В Пермской галерее открылась выставка, посвящённая юбилею Пермского отделения Союза художников России.

Универсальный Les Marсhes. Колонка ресторанного критика Олега Андрияшкина.

«Арт-Пермь» объявляет «РасЦвет». Крупнейший художественный салон Урала пройдёт на «Пермской ярмарке» 6—15 марта уже в 22-й раз.