На «Арабеск» поступило рекордное число заявок Впервые в конкурсе артистов балета примут участие танцовщики из Индии, Сербии и Греции Поделиться Поделиться Твитнуть

Дирекция XVI российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой подвела итоги приёма заявок. В этом году их рекордное число: на конкурс заявились 304 молодых танцовщика и хореографа из 27 стран и 27 городов России. Годом ранее на конкурс поступило 260 заявок. Впервые принять участие в конкурсе решили танцовщики из Индии, Сербии и Греции. Наибольшее число заявок поступило из Японии, Бразилии, Республики Корея и России. Всего от России подано 184 заявки. От Пермского края на «Арабеск» заявлены два города: Пермь и Березники, это 38 исполнителей и хореографов из Пермского хореографического училища, артисты и хореографы театра «Балет Евгения Панфилова», Театра-Театра, а также свободные художники.

Напомним, первый тур «Арабеска-2020» стартует 25 апреля. А 24 апреля конкурс торжественно откроется спектаклем «Анюта» в постановке танцовщика и хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева. Премьера будет приурочена к юбилею бессменного художественного руководителя «Арабеска». Более того, Владимир Викторович сам исполнит в балете партию отца Анюты.

Российский конкурс артистов балета «Арабеск» пройдёт на сцене Пермского театра оперы и балета с 24 апреля по 5 мая.

Владимир Васильев, художественный руководитель, председатель жюри конкурса «Арабеск»:

— Пермь давно и по праву занимает позицию третьей балетной столицы России. Её школа, труппа и известный во всем мире балетный конкурс «Арабеск» сделали этот город своеобразной Меккой для профессионалов и любителей балета во всем мире. Выпускники пермской балетной школы и лауреаты пермского конкурса работают ведущими артистами в лучших труппах мира.

Участники конкурса делятся на две возрастные группы: младшую и старшую. В младшей группе выступают учащиеся хореографических учебных заведений, которым на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет (включительно). В старшей группе — танцовщики, которым исполнилось не менее 18 и не более 25 лет (включительно).

В рамках второго тура проходит также конкурс хореографов и исполнителей современной хореографии.

В жюри конкурса «Арабеск-2020» — под председательством танцовщика и хореографа Владимира Васильева — приглашены мастера балета из России и других стран. Среди них — танцовщик Максимилиано Герра (Аргентина), художественный руководитель Пермского хореографического училища Владимир Толстухин, танцовщик и хореограф, профессор, директор Балетной консерватории в Санкт-Пельтене Ренато Занелла (Австрия), художественный руководитель Башкирского хореографического колледжа им. Нуреева и балетной труппы Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова (Россия), профессор кафедры хореографии университета Седжон Сон Хи Джан (Республика Корея, Сеул) и другие.