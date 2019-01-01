Дмитрий Енцов журналист В Прикамье собираются отремонтировать сирены оповещения за 487 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ГКУ «Гражданская защита» объявило аукцион на ремонт сирен и сиренно-речевых установок «в рамках совершенствования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края».

Максимальная цена контракта — 487,4 тыс. руб. Заявки принимаются до 4 марта, сами торги состоятся 5 марта.

По условиям техзадания, необходимо отремонтировать 11 элементов оборудования. В частности, на территории Брезников — четыре электросирены и блоки управления. На оборудовании в Чайковском необходимо заменить плату усилителя. В Перми необходимо отремонтировать четыре системы — заменить аккумуляторы, платы усилителя и управления, заменить электрокабель.

Все работы необходимо выполнить до 31 марта 2020 года.