Utair запустил рейс из Перми в Уфу Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Utair 2 марта начала выпонение полётов по маршруту Пермь — Уфа. Рейс будет выполнять среднемагистральный ATR 72, рассчитанный на 70 пассажиров. Время в пути - 1,5 часа.

Весь март Utair будет летать по данному направлению два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Из Перми самолёт вылетает в 12:35, из Уфы — в 14:45. С апреля Utair вводит дополнительную частоту и рейс также будет выполняться по средам. Вылет из Перми — в 16:10, из Уфы — в 14:05.

Стоимость билета по тарифу «Минимум» начинается от 1741 руб.

Как указывает пресс-служба пермского аэропорта, далее из Уфы можно направиться в Вену. Однако рейс в Вену вылетает раньше, чем в Уфу прибывает самолёт из Перми.







