Григорий Серёдкин Пермскую транспортную карту смогут пополнить клиенты любого банка Поделиться Поделиться Твитнуть

Клиенты любого банка смогут без комиссии и в режиме онлайн пополнить транспортную карту и льготный проездной. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА 24».

Ранее эта возможность была только у клиентов Сбербанка. Также карту можно было пополнить в отделении Почтобанка.

Напомним, единая транспортная карта действует в Перми с 1 декабря 2019 года. При использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обходится в 24 руб. По состоянию на 25 февраля в Перми уже выдано 70 тыс. транспортных карт. Безлимитную транспортную карту на год купили 43 человека. 35% пассажиров предпочитают оплачивать проезд безналичным способом. Также в городе действуют 148 пунктов продажи транспортных карт, включая газетные киоски и кассы автовокзала.