Дмитрий Енцов журналист Реставрацию Никольской церкви в Усолье власти оценили в 11 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс на реставрацию Никольской церкви в Усолье.

Заявки принимаются до 16 марта. Максимальная цена контракта — 11 млн руб. В техзадании указано, что победитель должен будет обустроить полы, облицевать ступени лестницы, провести отделочные работы, воссоздать утраченную декоративную художественную орнаментальную рельефную резьбу твёрдой породы, отреставрировать двери.

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2020 года.

Никольская церковь построена в 1820 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года про проекту Андрея Воронихина (автор Казанского собора в Санкт-Петербурге). Является объектом культурного наследия федерального значения.