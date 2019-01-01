«Промобот» представил робота-няню с внешностью человека Поделиться Поделиться Твитнуть

На выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке пермская компания «Промобот» представила человекоподобного робота с функциями няни. Робот может следить за ребёнком, поддерживать разговор с ним, рассказывать сказки, реагировать на его действия и подключаться к любым домашним устройствам.

Кроме того, робот является антропоморфным, он может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы.

Робототехники использовали технологию создания искусственной кожи. Таким образом, роботу можно придать внешность любого человека, что поможет родителям создать эффект присутствия для ребёнка.

С помощью функции телеприсутствия родители смогут наблюдать за ребёнком со смартфона.

Напомним, компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.