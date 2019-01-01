В Перми открыли памятник погибшим солдатам Поделиться Поделиться Твитнуть

В сквере на пересечении ул. Швецова и Сибирской открыт мемориал «Солдат России». Он выполнен из гранита и бронзы.

Председатель Пермского краевого комитета солдатских матерей Нина Шевелёва подчеркнула, что дата открытия памятника выбрана не случайно: 1 марта 2000 года произошёл последний бой шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с чеченскими боевиками. В живых остались только несколько солдат.

«Этот монумент посвящается всем военнослужащим, погибшим в период после Великой Отечественной войны, не только в локальных войнах, но и в мирное время, исполняя с честью и достоинством свой воинский долг», — сказала Нина Шевелёва.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— В нашей деревне все провожали ребят и жили новостями о них, все ликовали, когда солдаты возвращались домой. Слушали рассказы о войне. Победители этих войн — все те, кто смог выжить, построить историю нашей страны после. Сейчас хочется поблагодарить Бога за то, что многие из ребят вернулись, и преклонить голову перед матерями, которые пережили и переживают эти события, и ребятами, которые, к сожалению, не вернулись.

После Великой Отечественной войны во время службы погибли более 1500 наших земляков. В боевых действиях в Чечне и Афганистане — 457, 98 из них — жители Перми.

Автор идеи скульптор Иван Сторожев рассказал, что разработка проекта памятника, выбор места заняли в общей сложности почти четыре года.

Иван Сторожев, скульптор:

— Идея рождалась сложно: разные варианты предлагались и рассматривались в течение полугода. В итоге остановились на форме куба: в эзотерике он символизирует землю, родину, истину. Мемориал изображает солдата, который стоит на защите страны, нравственных и моральных ценностей.

Участники мероприятия заложили капсулу с землёй с места боевых действий, где погибли солдаты шестой роты, почтили память защитников минутой молчания. Инициативной группой по созданию памятника выступили представители Пермской общественной организации поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан».