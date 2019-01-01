Дмитрий Енцов журналист Пермь вошла в число городов-миллионников с самой дешёвой арендой малогабаритных квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя арендная ставка на малогабаритные квартиры (площадью до 30 кв. м) в Перми на январь 2020 года составила 10 тыс. руб. в мес. Такие данные опубликованы в исследовании портала domofond.ru.

Указанная сумма — самая невысокая в городах-миллионниках, наряду с Челябинском и Воронежем. Самая дорогая аренда традиционно в Москве (35 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (20 тыс. руб.). В Екатеринбурге средняя арендная ставка — 14,5 тыс. руб.

Самая невысокая ставка из городов-столиц субъектов — в Пензе и Чебоксарах (по 7 тыс. руб.).