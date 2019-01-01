Дмитрий Енцов журналист Пермский врач стал лучшим детским анестезиологом-реаниматологом России Поделиться Поделиться Твитнуть

Заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой детской клинической больницы Юрий Курносов стал победителем конкурса «Детский врач 2019 года» в номинации «Врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог». Победителей определили на 12-м конгрессе педиатров России.

«Я высоко оцениваю работу Юрия Владимировича. Добившись количественных и качественных показателей в работе, он не перестаёт развиваться как специалист, личным примером мотивируя коллектив отделения достигать новых вершин», — цитирует главного врача Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрия Антонова пресс-служба краевого минздрава.