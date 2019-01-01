Дмитрий Енцов журналист Средний размер потребкредита в Прикамье составил 157,2 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер потребительского кредита в Пермском крае, по итогам января 2020 года, составил 157,2 тыс. руб. Такие данные озвучило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январём 2019 года средняя сумма потребкредита в регионе выросла на 13 тыс. руб. (на 9%).

По среднему размеру потребкредита Прикамье занимает 13-е место в России. Самые большие потребкредиты (за исключением столичных городов и регионов) — в Ханты-Мансийском АО (263,2 тыс. руб.). Самый небольшой — в Алтайском крае (126,6 тыс. руб.).