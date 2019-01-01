Сергей Данилов В ближайшие дни водоснабжение отключат в двух районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», завтра, 1 марта, из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет в Орджоникидзевском районе Перми.

В воскресенье, 1 марта, с 11:00 до 19:00 воду отключат в домах на ул. Вильямса, 44, 71—77 (нечётные); Коспашской, 5—9 (нечётные), 12; Толбухина, 38—46 (чётные); Усадебной, 2—4, 6.

В среду, 4 марта, с 9:00 до 16:00 без воды останутся жители Кировского района: домов на ул. Автозаводской, 4; Маршала Рыбалко, 9а; Худанина, 11—15 (нечётные); Чистопольской, 18 и 18а.