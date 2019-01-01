Сергей Данилов В мае на эспланаде появится выставка «Ленинград — Молотов» Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае в Перми откроется масштабный выставочный проект-исследование «Ленинград — Молотов». В рамках проекта на территории 68-го квартала эспланады будут расположены несколько выставочных пространств в виде стилизованных железнодорожных вагонов, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

«Через сюжет проекта будет показано отражение трагических страниц войны, общность судеб людей, оказавшихся в эвакуации. Этот интерактивный проект рассчитан на широкую аудиторию, но прежде всего на молодёжь», — сообщают авторы проекта.