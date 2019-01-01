Наталья Тимофеева журналист В Перми пройдёт фестиваль военных и духовых оркестров Музыканты из России и Ирландии выступят на эспланаде, набережной и других площадках города Поделиться Поделиться Твитнуть

С 3 по 5 июля в Перми пройдёт международный фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы». В этом году фестиваль будет посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил «Новому компаньону» главный дирижёр и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов, в фестивале примут участие лучшие военные оркестры России: Пермский губернский оркестр, Военный оркестр штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону), Духовой оркестр штаба Центрального военного округа (Екатеринбург), Нижегородский губернский оркестр и Оркестр нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург). Также в фестивале примут участие оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии (Гайва), ансамбль барабанщиц «DrumLine» и духовой оркестр Пермского суворовского военного училища (ЗАТО Звёздный). В качестве иностранного участника фестиваля в Пермь прибудет оркестр волынщиков (Ирландия).

По словам Евгения Тверетинова, в первый день — вечером 3 июля — зрителей ждут выступления оркестров на открытых площадках города (0+). Предполагается, что оркестры выступят на набережной Камы, парке им. Чехова на Гайве, парке «Счастье есть» (Кировский район) и в саду им. Миндовского. Концерт на каждой площадке продлится минимум три часа.

Во второй день — 4 июля — в центре Перми пройдёт фестивальное шествие (0+). Оркестры будут идти по очереди от Театра-Театра до сцены на эспланаде со своей маршевой программой. Затем они все соберутся на эспланаде, где выступят в качестве единого сводного оркестра.

На третий день фестиваля — 5 июля — запланировано самое зрелищное шоу — дефиле. Шоу состоится в спорткомплексе им. Сухарева. Вход, скорее всего, будет платным (6+).

«Дефиле — это новая форма творчества духовых оркестров, музыкальный спектакль в движении. То есть, музыканты маршируют, перестраиваются и наизусть исполняют музыку композиторов. Это будет мероприятие по примеру тех, что проходят в Европе, и в которых мы принимаем участие уже 12 лет подряд. Отмечу, что у нас будет сложная программа с использованием классических произведений — Пётр Чайковский, Александр Бородин, Сергей Прокофьев и Арам Хачатурян», — сообщил главный дирижёр и художественный руководитель Пермского губернского оркестра.

Фестиваль военных и духовых оркестров в Перми проходит лишь второй год. И впервые он прошёл ещё в 2012 году.