Наталья Тимофеева журналист Фейерверк 9 Мая запустят на четырёх площадках Он начнётся в разных районах Перми одновременно Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 28 февраля, на заседании оргкомитета «Победа» глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в этом году фейерверк в День Победы сможет увидеть большее количество жителей Перми.

Салюты запустят 9 Мая в единое время 23:00 сразу с четырёх площадок: с лыжной базы «Прикамье», около ТРК «СпешиLove», в районе трамплина СДЮСШОР «Летающий лыжник» и в посёлке Новые Ляды.

«Это будет удобно жителям Свердловского и Мотовилихинского районов. Также жителям Кировского района не нужно будет ехать на другой берег. Причём фейерверк, запущенный около ТРК «СпешиLove», будет видно и с пермской набережной», — отметил Дмитрий Самойлов.

Также посмотреть салют можно будет с 17 концертных площадок в разных частях города.