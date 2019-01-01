«Победа» запускает ежедневные рейсы из Перми в Санкт-Петербург Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Победа» с марта начнёт выполнять авиарейсы между Пермью и Санкт-Петербургом в ежедневном режиме. К традиционным вылетам по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям добавятся рейсы по средам и субботам. Время вылета — 22:40 (время местное).

Средняя загрузка рейсов «Победы» в Санкт-Петербург с начала выполнения полётной программы в сентябре 2019 года составила 90,4%. Данный показатель позволил лоукостеру увеличить частоту полётов.

Параллельно с «Победой» рейсы в Санкт-Петербург из Перми выполняет авиакомпания «Россия», самолёты которой вылетают ежедневно из Перми в 05:25.

С начала 2020 года пассажиропоток между городами составил более 24 тыс. пассажиров, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.



