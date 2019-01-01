Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые выступит Александр Канторов Денис Мацуев делает подарок пермякам в честь 10-летия своего фестиваля Поделиться Поделиться Твитнуть

С 19 по 22 марта в залах Пермской краевой филармонии пройдёт X Международный фестиваль Дениса Мацуева. Авторский проект музыканта стартовал именно в Перми, и хотя позже фестиваль распространился по всей России, Мацуев не забыл, где он создавался, и пермская программа всегда отличается от программ фестивалей в других городах.

Программа 2020 года отличается поистине юбилейной щедростью. Здесь и сольный концерт патрона с произведениями Чайковского и Бетховена, и обязательный весёлый джазовый концерт на закрытии. Начнётся фестиваль с двух больших симфонических концертов, на которых выступит любимый пермяками Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

Среди солистов симфонических концертов — мировая оперная звезда Хибла Герзмава, скрипачка из Латвии Кристин Баланас, лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского Анастасия Кобекина (виолончель). Главный подарок меломанам — первое выступление в Перми самого «горячего» классического музыканта современной Европы, лауреата Гран-при последнего, XVI конкурса имени Чайковского — французского пианиста Александра Канторова, который будет солировать в Концерте №5 для фортепиано с оркестром Фа мажор («Египетский») Камиля Сен-Санса.

Сам Мацуев на открытии исполнит сольную партию в Концерте для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, который буквально вчера, 27 февраля, играл в Большом зале Пермской филармонии Лионский филармонический оркестр с солистом Жан-Ивом Тибоде. Будет любопытно сравнить.