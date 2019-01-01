Волонтёры Прикамья присоединились к всероссийской патриотической акции «Снежный десант» Поделиться Поделиться Твитнуть

В ледовом городке на пермской эспланаде прошло открытие VI молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья — 2020», которая продлится до 8 марта. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Вас собралось немало — 270 человек, это рекорд. Впереди у вас много важных дел: помощь престарелым, ребятам, которые остались без попечения родителей. Впереди — трудовые и творческие подвиги. Спасибо за вашу активную жизненную позицию — неравнодушие к проблемам окружающих, это очень важно.

Как отметил командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин, особенность этого года заключается в том, что слёт присоединился к всероссийской акции «Снежный десант».

Алексей Блюмин, командир студенческих отрядов Пермского края:

— В этом году к нам присоединилась 31 образовательная организация в разных территориях — именно на них базируется работа отрядов. Акция растёт и пользуется популярностью: в десант вошли ребята из девяти субъектов России. Программа «Десанта» очень насыщенная: ребята проведут лекции, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, а также разъяснительную работу о действующих мерах господдержки.

Среди регионов помимо Пермского края — Свердловская, Архангельская, Омская, Томская, Челябинская, Самарская, Вологодская области, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика. Отряды отправятся в 10 территорий Прикамья, где примут участие в профориентационных встречах со школьниками, концертах, спортивных мероприятиях, киновечерах, верёвочных курсах, работе на социальных объектах, окажут адресную помощь нуждающимся, в частности, помогут рубить дрова, чистить снег.

Ещё одно мероприятие десанта — патриотическая акция «Синий платочек». Она заключается в том, что участники будут раздавать девушкам и женщинам письма-треугольники, внутри которых лежат синие платочки, или только синие платочки во время исполнения одноимённого вальса под песню Клавдии Шульженко.

«Десант Прикамья» — мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодёжи и развитие волонтёрского движения в Пермском крае, а также на достижение целей национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.