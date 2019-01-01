Антон Шибанов назначен гендиректором холдинга «РБК-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 марта генеральным директором холдинга «РБК-Пермь» будет назначен его главный редактор Антон Шибанов. О назначении сообщили в холдинге. Таким образом, Антон Шибанов совместит обе должности.

Исполнительный директор общества Максим Митягин покидает пост, его последний рабочий день в компании — 28 февраля.

Напомним, ООО «ТВ Проект Прикамье» (телеканал «РБК-Пермь», сайт «РБК Пермский край») работает в регионе с мая 2016 года. Антон Шибанов пришёл в компанию тогда же: сначала занимал должность шеф-редактора, с июля 2016 года — главного редактора.