Дмитрий Енцов журналист К Перми I вернули большие автобусы маршрута №3 Поделиться Поделиться Твитнуть

С пятницы, 28 февраля, до железнодорожного вокзала Пермь I вновь стали курсировать большие автобусы Volgabus.

Как пояснили «Новому компаньону» полноценное движение с пассажирами по маршруту «Микрорайон Нагорный» — «Пермь I» должно было возобновиться с субботы, 29 февраля, но принято решение организовать его с утра 28 февраля.

Напомним, в четверг, 27 февраля, объявлено об окончании ремонтных работ на путепроводе на ул. Монастырской, из-за которого и было введено ограничение на движение тяжёлого транспорта.