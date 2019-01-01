«Уралкалий» принял участие в круглом столе в министерстве химической продукции Индии по эффективному применению удобрений Поделиться Поделиться Твитнуть

Представители ПАО «Уралкалий», одного из крупнейших мировых производителей калия, приняли участие в работе круглого стола по вопросам сбалансированного и эффективного применения минеральных удобрений, прошедшего 27 февраля в министерстве химической продукции и удобрений Индии (Нью-Дели, Индия).

Стороны обсудили вопросы, касающиеся вклада сельскохозяйственной отрасли в обеспечение мировой продовольственной безопасности, информирования индийских фермеров о методах эффективного применения калийных удобрений, а также перспектив повышения урожайности сельскохозяйственных культур, производимых в регионе.

В рамках мероприятия представители «Уралкалия» продемонстрировали результаты стартовавшего в 2018 году пилотного проекта по использованию на сельскохозяйственных полях в Индии оптимизированной схемы внесения удобрений, отметив его высокую эффективность.

Также «Уралкалий» провёл презентацию для индийских коллег по сбалансированному и эффективному применению калийных удобрений на основе международного опыта компании, поставляющей продукцию в более чем 60 стран мира.

Александр Орлов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России:

— Министерство промышленности и торговли РФ давно и плодотворно работает вместе с ведущими российскими производителями минеральных удобрений над усилением их присутствия на ключевых рынках. Пилотный проект по сбалансированному внесению удобрений, который мы сегодня презентовали индийским коллегам вместе с ведущим мировым производителем калийных удобрений ПАО «Уралкалий», является ещё одним подтверждением желания российских компаний не только поставлять высококонкурентную несырьевую продукцию на внешние рынки, но и вместе с ведущими местными потребителями и экспертами формировать инновационные подходы к рациональному внесению удобрений, что позволит в долгосрочной перспективе обеспечить продовольственную безопасность такой большой страны, как Индия. Важность этого проекта была отмечена в официальных документах Межправкомиссии Россия-Индия, и мы продолжим реализовывать подобные инициативы вместе с российскими производителями.

Александр Терлецкий, генеральный директор «Уралкалий Трейдинг»:

— «Уралкалий» традиционно уделяет повышенное внимание развитию сотрудничества с партнёрами с точки зрения не только своевременности поставок и высокого качества нашей продукции, но и реализации совместных инициатив по улучшению качества почв и урожайности. Пилотный проект, который мы реализуем в Индии и других странах, наглядно демонстрирует приверженность «Уралкалия» принципам социальной ответственности и вносит существенный вклад в образование сельхозпроизводителей