Глава Роскосмоса запланировал визит в Пермский край Дмитрий Рогозин посетит технополис «Новый Звёздный» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Стороны договорились об актуализации плана мероприятий по взаимодействию Пермского края и госкорпорации «Роскосмос». В частности, предполагается продолжить развитие промышленной кооперации госкорпорации с региональными предприятиями, что даст позитивный экономический эффект и будет способствовать популяризации профессий, востребованных в космической отрасли.

Кроме того, планируется расширить взаимодействие в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», деятельность которого строится на совместной работе научно-образовательных организаций, технологических компаний и индустриальных партнёров.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразили заинтересованность в расширении дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках кластера «Технополис «Новый Звёздный». Дмитрий Рогозин намерен проконтролировать мероприятия по развитию «Технополиса «Новый Звёздный» в ходе предстоящей рабочей поездки в организации госкорпорации «Роскосмос», расположенные в Пермском крае. Это заводы «Протон-ПМ» и «Искра».