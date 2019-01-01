Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 28 февраля по 6 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Предстоящая неделя обещает быть очень музыкальной. Пермяков ждёт выступление главного органиста кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен и много других концертов, а также несколько выставок. Главным событием предстоящих дней станет финал Масленичной недели с традиционным сожжением чучела Масленицы.

Всю масленичную неделю наши предки готовились к посту, не употребляли мяса и питались пищей из молочных продуктов — кроме блинов, обязательно готовили сырники, кулики и творожные пироги. Именно поэтому одно из названий праздничной недели — Сырная, или Сыропустная. Гости праздника «Сырное воскресенье» (0+) смогут встретить весну так, как было заведено в старину: с ярмарками, ряжеными, балаганами, потешными боями и блюдами традиционной кухни. На территории музея будут работать ярмарочные ряды с всевозможными сувенирами, блинами и фермерской продукцией. Среди масленичных забав — народные игры, катание с горы по-старинке, взятие снежного городка. Желающие смогут постичь основы солдатского дела вместе с клубом исторической реконструкции. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы — с 17:00 до 18:00.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 1 марта, 14:00

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на Масленичную неделю (0+). Самое веселье, как и положено, начнётся в субботу. Целовальная суббота в откроется детским Масленичным балом и продолжится взрослым. С 14:00 начнётся Масленичное веселье на площади перед ПДНТ. Масленичный квест и масленичный поезд, весёлое ристалище и конкурс саней, масленичная лотерея, взятие крепости и, конечно, сожжение Масленицы. Кто замёрзнет (что вряд ли), греться можно будет в фойе, большая масленичная программа будет работать и там.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 29 февраля

К 25-й годовщине начала Первой чеченской кампании Президентский центр Бориса Ельцина (Екатеринбург) подготовил выставку «На войне. Размышления о Первой чеченской» (18+). С 20 февраля выставку можно увидеть и в Перми. В Центре городской культуры представлены фотографии и тексты участников чеченских событий, которые с разных сторон пытались зафиксировать и осмыслить ход и характер той войны. На выставке также можно увидеть библиотеку изданий о чеченской кампании: документы, мемуары, дневники, книги памяти, труды историков.

Центр городской культуры, до 22 марта

«Код обольщения» (18+) — выставка предметов мануфактуры Lalique из новых поступлений Галереи частных коллекций «Уникум». В экспозиции будут представлены флаконы духов и ювелирные изделия французского мастера ар-нуво Рене Лалика, основавшего знаменитую мануфактуру имени себя.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 4 марта

В Перми стартует программа TOP 5 OSCARS (12+) — зрителей ждут пять лучших короткометражек — лауреатов знаменитой кинопремии. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. «Кожа» — фильм-победитель программы короткого метра «Оскар-2019», одна из самых заметных новых картин о современном неонацизме. Помимо этого в программу вошли фильмы «Кийто», «Лиса» (75 призов в 41 стране), «Выходные» и «Вне рая».

Киноцентр «Премьер», с 5 марта

В Перми снова выступит обладатель Первой премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано, Москва) (6+).

Сольное выступление Маслеева в Перми откроет слушателям новые грани таланта этого артиста. Программа концерта составлена с тонким пониманием стилевого контраста. Открывают её произведения французских композиторов: поэтичные ноктюрны Габриэля Форе и неоклассическая сюита Pour le piano («Для фортепиано») Клода Дебюсси, где традиции старых мастеров вступают в диалог с музыкальным импрессионизмом. Резкий контраст внесёт трагедийная соната № 2 фа-диез-минор Николая Мясковского с экспрессионистскими чертами, свойственными началу ХХ века. Украшением программы станут виртуозные транскрипции: популярный романс Михаила Глинки «Жаворонок» в транскрипции для фортепиано Милия Балакирева, а также Концертная сюита из балета «Щелкунчик» Пётра Чайковского и Сюита №1 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига, в которых соавторами великих классиков стали выдающиеся пианисты — Михаил Плетнёв и Григорий Гинзбург.

Органный концертный зал, 3 марта, 19:00

Здесь же выступит главный органист собора св. Петра в Реклингхаузене Торстен Маус (Германия) (6+). Программа его концертов может быть очень разнообразной — от барокко до современной музыки, от органной классики до известных джазовых стандартов и обработок популярных киношлягеров Голливуда.

Органный концертный зал, 5 марта, 19:00

В программе концерта солистов Пермской оперы «С днём рождения, маэстро Джоаккино!» (6+) — произведения Джоаккино Россини: арии, дуэты и квартеры из опер, как популярных, так и редко исполняемых.

Частная филармония «Триумф», 29 февраля, 19:00

В весеннем концерте «Её величество женщина!» (6+) гости услышат страстные и лирические дуэты из любимых оперетт, мюзиклов, а также западной и советской эстрады в исполнении Татьяны Виноходовой (лауреата международных конкурсов, солистки Brosmusic Italia) и Даниса Хузина (солиста Пермской оперы) в живом сопровождении скрипки Марии Пузырёвой и фортепиано Марии Алексеевой. Прозвучат дуэты из оперетт «Сильва», «Фея карнавала» и других.

Частная филармония «Триумф», 26 февраля, 19:00

В Перми открылась выставка работ Александра Юнусова, созданных в период 2018-2019 гг. Проект под названием «досеми» (6+) представит авторский взгляд на понятие детства и трансформацию этого понятия во взрослой жизни.

Пермская арт-резиденция, до 22 марта