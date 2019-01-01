Пермскую транспортную карту назовут «Малахит» Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте «Управляем вместе» завершилось голосование за лучшее название для единой транспортной карты. Победителем стало название «Малахит», за него пермяки отдали 474 голоса.

Автор данного названия получит в подарок безлимитный проездной на квартал, а название «Малахит» нанесут на транспортные карты следующих выпусков.

Варианты названий принимались с 13 по 19 февраля. Предложено 2837 идей, но в итоговый список вошли только 15.

С 20 по 26 февраля пермякам предлагалось выбрать название из вариантов, которые прошли предварительный отбор. Среди предлагаемых вариантов были следующие: «Едем с медведем», «Зелёный маршрут», «Кама-карта», «Клевер», «Малахит», «Мишка», «Незайцем», «Парма», «Перевозчик», «Пермская хорда», «Пермский мишка», «Поехали», «Путёвка», «Самокат» и «Удача».

Напомним, ранее пермяки активно голосовали за вариант «Пермская езда», однако он был исключён из голосования из-за неблагозвучного сокращения. Тем не менее администрация Перми юмор автора оценила и вручила ему билеты в театр.