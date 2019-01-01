В Перми прекращена работа частного приюта для престарелых из-за нарушений безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку частного приюта для пенсионеров и инвалидов.

Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал в доме на ул. Копылова, 55 стационар. Прокуратура выявила более 50 нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, прав граждан на охрану здоровья и прочее — всего более 50 нарушений.

В частности, отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения, эвакуационные выходы и схема эвакуации. Также помещения приюта не были приспособлены для нахождения лиц с различными заболеваниями опорно-двигательной системы. На 20 постояльцев приходился всего один работник, который не обеспечивал качественный уход за здоровьем постояльцев.

Прокурор направил в суд иск о прекращении деятельности приюта. Суд требования поддержал.