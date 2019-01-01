Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Будущее не за горами. Пермь познакомили с революционными достижениями искусственного разума.

Модельная — значит современная. Пермские библиотеки обретают новый статус.

Сударыня Масленица. Нынешняя неделя совпала со встречей календарной весны и проводами Масленицы.

Душа поёт, а сердце плачет. Почему пермяки стали меньше ходить в караоке.

Беспроигрышный вариант. Мужская сборная России по баскетболу третий год подряд выигрывает в Перми.

Беги по краю. География спортивного проекта ширится.

Марафон на старте! Началась регистрация на IV Пермский международный марафон — 2020.

Весело и вкусно. Пермяков приглашают отпраздновать Масленицу.

Афиша. Избранное. Куда пойти с 28 февраля по 6 марта.

Пора в путешествие! Медвежий угол.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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