Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 февраля
Будущее не за горами. Пермь познакомили с революционными достижениями искусственного разума.
Модельная — значит современная. Пермские библиотеки обретают новый статус.
Сударыня Масленица. Нынешняя неделя совпала со встречей календарной весны и проводами Масленицы.
Душа поёт, а сердце плачет. Почему пермяки стали меньше ходить в караоке.
Беспроигрышный вариант. Мужская сборная России по баскетболу третий год подряд выигрывает в Перми.
Беги по краю. География спортивного проекта ширится.
Марафон на старте! Началась регистрация на IV Пермский международный марафон — 2020.
Весело и вкусно. Пермяков приглашают отпраздновать Масленицу.
Афиша. Избранное. Куда пойти с 28 февраля по 6 марта.
Пора в путешествие! Медвежий угол.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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