В Прикамье могут открыться логистический центр и торговое представительство Узбекистана Поделиться Поделиться Твитнуть

26 февраля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с официальной делегацией Ферганской области Республики Узбекистан.

Стороны обсудили возможности сотрудничества, в частности, обмен опытом в информационных технологиях, сельском хозяйстве, образовании и туризме.

Так, обсуждалась возможность создания на территории Прикамья логистического центра, где сельскохозяйственная продукция из Узбекистана будет упаковываться и расфасовываться перед отправлением на прилавки магазинов и в другие регионы России.

Кроме того, возможно создание торгового представительства Ферганской области в Прикамье.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Если наши друзья из Узбекистана посчитают необходимым создать единое окно для своих предпринимателей, которое будет транслировать потребности взаимного сотрудничества, мы окажем всяческое содействие в части предоставления материальной базы для функционирования торгового представительства.