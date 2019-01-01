Доступность медицины станет конституционным правом жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ.Для изменений главного документа страны поступило уже 900 предложений. Президент поддержал несколько из них.

Так, в основу одной из поправок в Конституцию ляжет идея президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Инициатива предлагает закрепить право граждан на медицинскую помощь, которую должны будут обеспечить местные власти.

При этом в Прикамье работа по обеспечению жителей медпомощью уже ведётся по нескольким направлениям: кадровая обеспеченность медучреждений, транспортная доступность, обеспеченность необходимым оборудованием.

Также Владимир Путин поддержал идею депутата Госдумы Ольги Баталиной. Инициатива предполагает закрепление в Конституции положений об обязанности властей по созданию условий для духовного и нравственного воспитания детей.