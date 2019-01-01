В 2019 году в Прикамье выявлены поддельные банкноты на 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2019 год в Пермском крае выявлен 351 поддельный российский денежный знак на сумму 1,5 млн руб. По сравнению с 2018 годом количество выявленных поддельных банкнот увеличилось на 26%.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. В доле подделок эти купюры занимают 9,1% и 86% соответственно.

При этом за 2019 год количество выявленных поддельных денежных знаков номиналом 1 тыс. руб. сократилось вдвое, а номиналом 5 тыс. руб. — выросло на 30%.

Также выявлено 14 поддельных иностранных банкнот. Это девять долларов США, три евро и два юаня.