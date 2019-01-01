Дмитрий Махонин назвал ТОСы локальными центрами реализации нацпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

26 февраля в Перми прошло собрание ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и местных сообществ Пермского края». В нём приняли участие глава Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты различных уровней власти, представители краевого правительства и общественности, а также представители ТОСов.

Высокую роль ТОСов отметили в развитии комфортной городской среды. При этом количество ТОСов растёт. За пять лет их число удвоилось до почти 600 объединений.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Инициатива — создать ассоциацию ТОСов и местных сообществ — своевременная и правильная. Такие организации замотивированы на развитие своих дворов, микрорайонов, городов и посёлков, с ними необходимо вести открытый диалог. ТОСы фактически стали локальными центрами реализации нацпроектов на местах.

Алексей Бурнашов, депутат Госдумы РФ:

— ТОСы — это центр притяжения общественных инициатив самого разного масштаба. Пермский край — первый регион в России, где был принят закон об инициативном бюджетировании. В результате это стало федеральным трендом и опыт региона лег в основу федерального законодательства об инициативном бюджетировании, этот законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму в феврале 2020 года.

При этом ТОСы поддерживают и краевые власти. Так, в 2019 году министерство территориального развития Пермского края расширило перечень мер поддержки проектов ТОС. В итоге механизм софинансирования проектов теперь интегрирован в инициативное бюджетирование. Таким образом, доля софинансирования из краевого бюджета выросла с 75% до 90%, а максимальный объём субсидии — с 750 тыс. до 2 млн руб.

Надежда Малых, председатель ТОС «Клестовка» Соликамского городского округа:

— Деятельность ТОСов тесно связана и с нацпроектами. Это комфортная среда, старшее поколение, социальные проекты, направленные на школьников. Например, проект «Цветущая Клестовка». В него втянулись все жители 20-тысячного микрорайона. Мы облагородили придомовые территории, соседи объединились, стали проводить совместные праздники, все теперь друг друга знают.

В 2020 году 185 проектов инициативного бюджетирования реализуются в 50 муниципальных образованиях. Объём краевых средств на софинансирование проектов составил 207 млн руб. Наиболее востребованными проектами остаются благоустройство памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, и прилегающей к ним территории, обустройство спортивных площадок и ремонт водопроводов.