«Пермгорэлектротранс» обязали выплатить пострадавшей в ДТП пермячке 300 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный в отношении МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Ленинским районным судом. Предприятие обязано выплатить пермячке 300 тыс. руб.

Ранее жительница Перми обратилась в суд с иском к ПГЭТ о взыскании компенсации морального вреда. Она указала, что в декабре 2018 года автобус совершил на неё наезд, пострадавшая получила множественные переломы.

Отметим, что ранее приговором районного суда водитель автобуса уже признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Компенсацию морального вреда будет выплачивать его работодатель как владелец транспорта.