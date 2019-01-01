Авиадвигателю ПД-14 потребовалась повторная сертификация для поставок в Европу Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиадвигатель ПД-14 пришлось сертифицировать повторно. Об этом сообщают «Ведомости». По данным источника, уже выданного Росавиацией сертификата оказалось недостаточно для признания ПД-14 в Европе.

В данный момент авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14. В связи с этим сроки поставок в Европу могут сдвинуться до 2021 года.

Получение сертифицированных документов необходимо для ускорения верификации ПД-14 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Без признания EASA практически невозможен экспорт двигателя.

Напомним, ПД-14 — один из главных проектов российского гражданского авиапрома, первый созданный в России с нуля гражданский реактивный двигатель, он предназначен для разрабатываемого ОАК среднемагистрального самолёта МС-21. В октябре 2018 года ПД-14 получил сертификат типа от Росавиации. Это ключевой документ в авиастроении, означающий возможность безопасной эксплуатации, без него невозможна поставка техники в интересах гражданских авиакомпаний.