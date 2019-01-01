Процент готовности ЖК «Маяк» — 91 %. Остались последние трёхкомнатные квартиры! Поделиться Поделиться Твитнуть

За окном конец февраля, день становится длиннее, на улице отличная, почти весенняя погода, и строительные работы в жилом комплексе «Маяк» вышли на финишную прямую. Общий процент готовности жилого комплекса составляет 91%. Уже скоро клиенты PAN City Group встретят новоселье.

У вас есть уникальная возможность увидеть всё своими глазами: высокая стадия готовности дома даёт возможность посетить строительную площадку, лично посмотреть и выбрать свою будущую квартиру, для этого необходимо записаться на экскурсию в жилой комплекс.

В рамках индивидуального просмотра с персональным менеджером отдела продаж можно выбрать наиболее комфортную планировку, определиться с расстановкой мебели и оценить видовые характеристики. На данный момент в жилом комплексе в продаже остались последние 3-х комнатные квартиры — их всего 16.

На разной стадии готовности дома приобретение квартиры имеет свои преимущества. Покупка квартиры незадолго до окончания строительства — оптимальный вариант. В продаже остались последние квартиры формата 3С от 57,2 кв.м. до 68,30 кв.м. — отличный вариант для семей с детьми. Квартиры представлены в нескольких планировочных решениях — выбирайте то, которое подойдет именно вам. Например, функциональная трёхкомнатная студия 57,2 кв.м. стоимостью от 3,6 млн рублей: 2 просторные спальные комнаты 15,2 кв.м, удобная кухня-гостиная 14,9 кв.м. с выходом на балкон. Возможна ипотека по государственной программе «Семейная ипотека» по ставке от 4,5%(Постановление Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017 г.). Подать заявку по ипотеке вы можете совершенно бесплатно и за считанные минуты прямо в отделе продаж.

Узнать подробности и получить консультацию можно по тел.: 8 (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).

Застройщик ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф

ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект».

Цена указана для квартиры № 127 площадью 57,2 кв.м. с учетом скидки в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий.

Ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека» предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок) при приобретении готового/строящего жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 08.11.2019. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Реклама